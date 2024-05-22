أميركا تعتزم بيع مليون برميل بنزين من احتياطي الشمال الشرقي

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تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إطلاق وبيع مليون برميل من البنزين من احتياطي الشمال الشرقي بعد طلب من الكونغرس لتصفية الاحتياطي من أجل خفض الأسعار قبل موسم الصيف.
يذكر أن أسعار البنزين بالتجزئة ارتفعت بأكثر من 15% منذ مطلع العام، وكان قد حذر الخبراء من استمرار ارتفاع التكاليف في الفترة المقبلة.
أعلنت وزارة الطاقة يوم الثلاثاء عن الإفراج عن 42 مليون غالون من البنزين، للمساعدة على خفض أسعار البنزين في الصيف.
وصلت العقود الآجلة للبنزين إلى أدنى مستوى جديد عند 2.4895 دولارًا للغالون بعد هذه الأخبار.
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