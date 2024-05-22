النفط العراقية: الطاقة الكلية لمجمع مصافي الشمال ستصل 600 ألف برميل يومياً

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قال مدير قسم إدارة المشاريع في مصافي الشمال التابعة لوزارة النفط العراقية، عطا عليوي حسين الحمداني، إن "شركة مصافي الشمال تشهد تطوراً كبيراً سيجعلها في مصاف شركات التصفية الكبرى في الشرق الأوسط، حيث باشرت كوادر قسم إدارة المشاريع وهيئة الصيانة وأقسام الشركة المساندة في إنشاء وحدة التكرير 3 بمصفى صلاح الدين لتكون نواة لمصفى صلاح الدين 3 والذي سيضاف إلى مجمع مصافي الشركة وبطاقة 70 ألف برميل يومياً"، مشيرا إلى "طاقة تكريرية جديدة ستضاف إلى الطاقات الحالية الأساسية الموجودة في الشركة".

وأضاف الحمداني أن "مصفى صلاح الدين 1ستصل طاقته التكريرية إلى 70 ألف برميل يومياً، ومصفى صلاح الدين 2 بطاقة تكريرية 70 ألف برميل يومياً، أما مصفى الشمال فسيكون بطاقة 150 ألف برميل يومياً، وستكون وحدتا التكرير الصغيرة 2 و3 في مصفى الشمال بطاقة 20 ألف برميل يومياً، ومن المؤمل أن تدخل هذه الوحدات حيز التشغيل التجريبي هذا العام، ويكون مصفى صلاح الدين 3 بطاقة 70 ألف برميل يوميا، ومن المؤمل إكمال وحدة التكرير خلال عام واحد، وبذلك ستكون الطاقة الكلية لمجمع مصفى الصمود خلال العام القادم ما يقارب 380 ألف برميل يومياً".

وتابع: "أما المصافي الخارجية التابعة للشركة فيواصل قسم إدارة المشاريع وبتوجيه من قبل مدير عام شركة مصافي الشمال تنفيذ خطة الشركة في رفع الطاقات التكريرية خلال العامين الحالي والقادم" وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضح أن "الطاقة الحالية لمصفى كركوك تبلغ 56 ألف برميل، وبعد إكمال وحدة التركيز 109 ستكون 76 ألف برميل يومياً، فيما تبلغ الطاقة الحالية لمصفى الصينية 30 ألف برميل يوميا، وبعد إكمال الوحدتين الجديدتين ستكون الطاقة التكريرية 50 ألف برميل يوميا، كما أن الطاقة الحالية لمصفى حديثة تصل إلى 16 ألف برميل، وبعد إكمال الوحدتين الجديدتين ستكون الطاقة التكريرية 36 ألف برميل يومياً، ومصفى الكسك بطاقة حالية تبلغ 20 ألف برميل يومياً، وبعد إكمال الوحدة الجديدة ستكون الطاقة التكريرية 30 ألف برميل يومياً، أما مصفى القيارة فتبلغ الطاقة التكريرية المتاحة 12 ألف برميل يوميا تقريبا، وبعد إكمال الوحدة الجديدة ستكون الطاقة التكريرية 32 ألف برميل يوميا"، لافتاً إلى أن "الطاقة التكريرية للمصافي الخارجية الحالية والمضافة ستكون 204 آلاف برميل يومياً".

وأشار إلى أن "الطاقة التكريرية الكلية لشركة مصافي الشمال الحالية والمضافة ستكون 584 ألف برميل يومياً، وهي طاقة تكريرية غير مسبوقة في مجال قطاع التصفية مع إضافة وحدات تكميلية مثل وحدات هدرجة وأزمرة وتحسين بنزين ووحدات الطاقة والخدمات الفنية ووحدات الضخ والخزن وتعاملات المياه الصناعية وغيرها مع مشاريع تحديث الوحدات والبنى التحتية والمجمعات السكنية والوحدات والمصافي الاستثمارية".

وأوضح أن "شركة مصافي الشمال بدأت كذلك بإعداد متطلبات إنشاء وحدة FCC وهي وحدة تتكون من أربع وحدات أساسية لتعظيم إنتاج مادة البنزين المحسن والمقطرات الوسطية، وتعمل هذه الوحدة على مادة زيت الوقود أو النفط الأسود المتبقي في برج التكرير المنتج من مصافي الشركة".