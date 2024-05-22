النفط يتراجع وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول

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تراجعت أسعار النفط نحو 1% اليوم الأربعاء، لتنخفض للجلسة الثالثة على التوالي وسط توقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بسبب استمرار التضخم، مما قد يضعف الطلب على النفط.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا، أو 0.94%، إلى 82.10 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتا، أو 0.94%، إلى 78.92 دولار بحلول الساعة 15:53 بتوقيت غرينتش.

وتراجع الخامان القياسيان 1% عند التسوية أمس الثلاثاء.

وقال صناع السياسة في البنك المركزي الأميركي أمس إن البنك يجب أن ينتظر عدة أشهر أخرى للتأكد من أن التضخم يعود بالفعل إلى المسار المستهدف البالغ 2% قبل أي خفض لأسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الأربعاء.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة تكاليف الاقتراض، مما يوفر أموالا يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء إن مخزونات الخام الأميركية زادت 1.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 17 مايو/ أيار. ويُقارن ذلك مع توقعات المحللين بانخفاضها 2.5 مليون برميل في استطلاع أجرته "رويترز" وزيادة حجمها 2.48 مليون برميل أظهرتها بيانات معهد البترول الأميركي.

ومع ذلك، أشار انخفاض مخزونات البنزين أكثر من المتوقع إلى طلب ضمني قوي وقلص بعض الخسائر في وقت سابق من اليوم.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو إن أسواق النفط الخام تتعرض لضغوط بسبب ضعف الأساسيات، مع احتمال تمديد تحالف أوبك+ تخفيضات الإنتاج في اجتماعها في يونيو/ حزيران لدعم الأسعار.