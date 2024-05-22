تقرير: ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة

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ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير ارتفعت في الولايات المتحدة بينما انخفضت مخزونات البنزين الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات الخام ارتفعت 1.8 مليون برميل إلى 458.8 مليون في الأسبوع المنتهي في 17 مايو/ أيار، وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن تنخفض 2.5 مليون برميل.

وأردفت الإدارة قائلة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع بنحو 227 ألف برميل يوميا.

وزاد معدل تشغيل المصافي بواقع 1.3% خلال الأسبوع.

وأفادت الإدارة بأن مخزونات البنزين تراجعت 900 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 226.8 مليون مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع "رويترز" بأن تنخفض بنحو 700 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 400 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 116.7 مليون، مقارنة بتوقعات بانخفاضها 400 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض 676 ألف برميل يوميا.