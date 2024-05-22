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أحد مشاريع أدنوك غاز
أحد مشاريع أدنوك للغاز (أرشيف)
طاقة

"أدنوك" تستحوذ على حصة بمشروع للغاز الطبيعي المسال في موزمبيق

ضمن حوض "روفوما"

دبي - رويترز
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قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم الأربعاء، إنها استحوذت على حصة شركة (غالب) البالغة 10% في امتياز المنطقة 4 الواقعة ضمن حوض (روفوما) في موزمبيق، وهو أول استثمار للشركة في الدولة الإفريقية.

وذكرت "أدنوك" في بيان أن الخطوة ستُمكنها من الاستفادة من احتياطيات الغاز والمشاريع التي من المخطط أن تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية أكثر من 25 مليون طن سنويا.

ولم تفصح أدنوك عن قيمة الصفقة.

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ويتضمن امتياز المنطقة 4 محطة كورال ساوث العائمة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال العاملة حاليا، بالإضافة إلى محطتي إنتاج الغاز الطبيعي المسال كورال نورث العائمة وروفوما البرية المخطط تطويرهما.

وكانت" أدنوك" أعلنت أول من أمس أنها استحوذت على حصة 11.7% في المرحلة الأولى من منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال ريو جراندي المملوكة لشركة نيكست ديكيد في ولاية تكساس الأميركية ودخلت في اتفاقية توريد غاز طبيعي مسال مدتها 20 عاما.

وقالت أدنوك، إنها اشترت الحصة في المرحلة الأولى من المشروع والتي تتضمن أول ثلاثة خطوط تسييل، كما تم التوصل لاتفاق على التوريد من الخط الرابع لمدة 20 عاما، الذي ينتظر القرار الاستثماري النهائي.

ولدى "أدنوك" طموحات كبيرة في قطاع الغاز والغاز الطبيعي المسال، والذي تعتبره إلى جانب الطاقة المتجددة والبتروكيماويات ركائز لنموها المستقبلي. وتخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال البالغة ستة ملايين طن متري سنويا إلى 15 مليون طن سنويا بحلول عام 2028، وفق "رويترز".

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