"شل" العالمية تعتزم تكثيف جهودها البحثية والاستكشافية في مصر

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قال نائب رئيس شركة شل العالمية سيدريك كريمرز، اليوم الأربعاء، إن الشركة تستعد لتطوير استراتيجيتها في مصر وتكثيف جهودها في ضوء حملتها البحثية والاستكشافية الحالية ونجاحها في تحقيق كشفين مهمين في مينا غرب وخوفو بالبحر المتوسط بالإضافة إلى تنمية المرحلتين العاشرة والحادية عشرة من مشروع غرب دلتا النيل العميق.

وأضاف كريمرز خلال لقاء مع وزير البترول المصري طارق الملا وفقا لبيان صادر عن الوزارة أن شركته ملتزمة بشكل كامل بعملياتها في مصر وإنها تعتزم تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج وضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

كان كريمرز وداليا الجابرى رئيس شركة شل مصر قد بحثا مع الملا خطط الشركة المستقبلية في ظل تكثيف عملياتها بالبلاد لا سيما في مجال تنمية الآبار، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال الملا إن شل شريك إستراتيجي لقطاع البترول وتعمل في مصر منذ أكثر من 110 أعوام، حققت خلالها العديد من النجاحات.