"مصدر" الإماراتية توقع اتفاقيات استراتيجية لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة في إندونيسيا

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وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" اتفاقيات استراتيجية لتطوير مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في إندونيسيا بهدف المساهمة في دعم جهود تحول الطاقة في البلاد.

وقالت مصدر في بيان صحفي اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن الاتفاقيات الموقعة شملت مذكرة تفاهم مع شركة بيرتامينا باور إندونيسيا لتطوير مشاريع طاقة شمسية وطاقة رياح وهيدروجين أخضر في إندونيسيا وخارجها.

وذكر البيان أن هذه المذكرة تستند إلى الشراكة القائمة بين مصدر وبيرتامينا باور من خلال شركة بيرتامينا للطاقة الحرارية الأرضية. وتمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة للمضي قدماً في تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين.

كما وقعت مصدر اتفاقية مع بي.إل.إن نوسانتارا باور لإجراء دراسة تطوير مشتركة للمرحلة الثانية من مشروع "شيراتا" والتي تشمل رفع القدرة الإنتاجية للمحطة ثلاث مرات لتصل إلى 500 ميغاوات، وذلك بعد تدشين المرحلة الأولى في العام الماضي من مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة المبتكر بقدرة 145 ميغاوات والذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة.

وبهدف المساهمة في دعم تحول الطاقة في المناطق العمرانية، حصلت مصدر على الموافقة للمضي قدما في تطوير ما يصل إلى 2 غيغاوات من الطاقة المتجددة في العاصمة الإندونيسية الجديدة نوسانتارا، بدءا من 200 ميغاوات كمرحلة أولى.

ويأتي ذلك في أعقاب تقديم مصدر لدراسة مقترحة تتضمن تلبية كامل احتياجات المدينة من الطاقة بحلول عام 2045، وذلك بالاعتماد على مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتعتبر إندونيسيا وجنوب شرق آسيا سوقا استراتيجية رئيسية لشركة مصدر، حيث قامت الشركة بتطوير محطة شيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 145 ميغاوات والتي تعد أكبر محطة من نوعها في المنطقة، وتسهم في تزويد 50 ألف منزل بالكهرباء.

وفي فبراير/شباط 2023، أعلنت مصدر عن دخولها قطاع الطاقة الحرارية الأرضية من خلال استثمار استراتيجي في شركة برتامينا جيوثرمال إنرجي.

وتستهدف مصدر تعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 غيغاوات بحلول عام 2030، بما يتماشى مع اتفاق الإمارات التاريخي الذي يهدف إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة عالميا 3 مرات بحلول نهاية العقد الحالي، كما تسعى الشركة لأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.