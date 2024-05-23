النفط يهبط لرابع جلسة والطلب على المخزونات الأميركية موضع تركيز

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هبطت أسعار النفط اليوم الخميس لرابع جلسة على التوالي، وذلك بعدما أثار احتمال بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول مخاوف إزاء نمو الطلب في أكبر سوق نفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 81.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:50 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 0.7% إلى 77 دولارا.

وأظهرت بيانات وكالة ستاندرد اند بورز غلوبال تسارع النشاط التجاري الأميركي هذا الشهر، لكن مُصنّعين تحدثوا أيضا عن حدوث قفزة في أسعار مجموعة من المدخلات، ما يشير إلى ارتفاع تضخم البضائع خلال الأشهر المقبلة.

وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الماضي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الصادر أمس الأربعاء أن صناع السياسات لا يزالون متشككين فيما إذا كانت تكاليف الاقتراض الحالية مرتفعة بما يكفي لكبح التضخم المرتفع.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، وهو ما قد يبطئ النشاط الاقتصادي ويقلص الطلب على النفط.

وتأثرت السوق أيضا بارتفاع مخزونات الخام الأميركية بمقدار 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، مقارنة مع تقديرات بانخفاض 2.5 مليون برميل.

لكن الإدارة ذكرت أيضا أن الطلب على البنزين الأميركي سجل أعلى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني، مما قد يقدم بعض الدعم لأسواق الطاقة.

ويترقب المستثمرون أيضا اجتماعا مقبلا في الأول من يونيو حزيران لتحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها، والذي سيصدر فيه التحالف قرارا بشأن سياسة الإنتاج.

وقالت وزارة الطاقة الروسية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء إن روسيا قالت إنها تجاوزت حصتها الإنتاجية في إطار "أوبك+" في أبريل/نيسان "لأسباب فنية" وستقدم قريبا إلى أمانة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" خطتها للتعويض عن الخطأ.

وقال سيتي بنك إنه لا يزال من المتوقع أن تواصل "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، تخفيضات الإنتاج حتى الربع الثالث من هذا العام عندما يجتمعون في الأول من يونيو/حزيران.

وأضاف سيتي إنه لا يزال يتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 86 دولارا للبرميل في الربع الثاني من عام 2024.