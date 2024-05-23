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بئر نفط في روسيا (رويترز)
بئر نفط في روسيا (رويترز)
نفط روسيا

وزارة الطاقة الروسية: سنعوض تجاوز حصتنا الإنتاجية الشهر الماضي في "أوبك+"

أرجعت الزيادة إلى "أسباب فنية"

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة الطاقة الروسية في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن روسيا تجاوزت حصصها الإنتاجية ضمن اتفاقات "أوبك+" في أبريل/نيسان "لأسباب فنية" وستقدم قريبا إلى الأمانة العامة لأوبك خطتها للتعويض عن ذلك.

وقالت الوزارة في بيان "روسيا ملتزمة تماما باتفاقات "أوبك+" وخططها للتعويض عن عدم تنفيذ خطة الإنتاج وستقدم قريبا إلى الأمانة العامة لأوبك خطتها لتغطية الانحراف البسيط عن مستويات الإنتاج الطوعية".

وقال البيان إن روسيا حافظت على الإنتاج ضمن حصص "أوبك+" خلال الربع الأول من 2024، نقلاً عن وكالة "رويترز".

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وأضاف أن فائض الإنتاج في أبريل/نيسان راجع إلى "أسباب فنية متعلقة بخفض الإنتاج بكمية كبيرة".

روسيا عضو فعال في "أوبك+"، وهي مجموعة تضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول ودولا منتجة أخرى وافقت على فرض تخفيضات على الإنتاج.

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