"بي إم آي" تبقي على توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت عند 85 دولاراً للبرميل هذا العام

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أبقت بي.إم.آي شركة الأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز على توقعاتها لسعر خام القياس العالمي برنت دون تغيير عند متوسط سنوي قدره 85 دولارا في 2024، ينخفض إلى 82 دولارا في 2025.

وقالت بي.إم.آي في تقرير لها إنها تتوقع أن تظل الأسعار مدعومة بشكل جيد على مدى الأشهر المقبلة، فيما من المستبعد أن تنحسر المخاطر المتعلقة بالإمدادات في الوقت الذي سيقدم فيه الطلب الأقوى بفعل عوامل موسمية دفعة إضافية لخام برنت.

وأضافت أن عقد خام برنت لشهر أقرب استحقاق أغلق عند أعلى مستوياته منذ بداية العام قرب 91 دولارا للبرميل في الخامس من أبريل /نيسان، لكنه انخفض بشكل كبير في بداية مايو/ أيار وما زال يتحرك ضمن نطاق ضيق منذ بداية الشهر بين 82 و84 دولارا للبرميل وفق وكالة "AWP".

وأضافت أنه بينما تظل المخاطر الجيوسياسية العالمية مرتفعة، فإن الطلب العالمي على النفط يتعرض لضغوط، مشيرة إلى أن المتعاملين في السوق يتبنون فيما يبدو نهج الانتظار والترقب قبل الاجتماع القادم لمجموعة أوبك+ في الأول من يونيو/ حزيران، وهو تحالف يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين بينهم روسيا.