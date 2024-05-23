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شركة سوناطراك الجزائرية
اقتصاد الجزائر

"سوناطراك" الجزائرية توقع اتفاقا مع "إكسون موبيل" لتطوير المحروقات

يشمل الاتفاق دراسة فرص تطوير الموارد النفطية والغازية في حوضي أهنات وقورارة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة سوناطراك الحكومية الجزائرية اليوم الخميس توقيع اتفاقية مبادئ مع عملاق الطاقة إكسون موبيل الأميركية لدراسة الفرص المتاحة بهدف تطوير الموارد النفطية والغازية في حوضي أهنات وقورارة.

وقالت "سوناطراك" في بيان صحفي إن الاتفاقية ستركز على التميز العملياتي، والابتكار التكنولوجي، واحترام البيئة، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الاستدامة.

ونقل البيان عن المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي قوله "توقيع هذه الاتفاقية من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة لتطوير القطاع المنجمي الجزائري، فضلا عن أنها تشهد على الإرادة المشتركة للشركتين بغية الوصول إلى إقامة استغلال مسؤول ومستدام للموارد الطبيعية لبلادنا"، وفق "AWP".

ومن جهته، قال جون أرديل نائب الرئيس المكلف بالاستكشاف والفرص الجديدة لإكسون موبيل "تعد هذه الاتفاقية خطوة أولى مهمة في إنشاء شراكة من شأنها أن تساعد على تحرير القدرات التطويرية للموارد التي تتوفر عليها الجزائر. إن التاريخ الطويل للجزائر في مجال تطوير المحروقات، إلى جانب القدرات الرائدة لشركة إكسون موبيل وخبرتها المعترف بها، هي عوامل ستضعنا في مسار النجاح".

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