"سيتي غروب" تستبعد تعميق تخفيضات "أوبك بلس" بالربع الثالث

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استبعد قسم الأبحاث التابع لسيتي غروب - CITI RESEARCH" أن يعمّق تحالف "أوبك بلس" من حجم تخفيضات الإنتاج في الربع الثالث من العام الجاري.

أوضحت أن زيادة التخفيضات ستكون على الأرجح مفاجأة ذات أثر إيجابي، لكنها تبقى احتمالا ضعيفا من وجهة نظرها، حيث يبقى السيناريو الأرجح هو الحفاظ على التخفيضات الحالية للربع الثالث من العام.

وتوقعت أن يسجل متوسط خام برنت 86 دولارا في الربع الثاني من 2024، لكن المتوسط بالنسبة للنصف الثاني من العام يتجه نحو 70 دولارا ومتوسط 60 دولارا في 2025.