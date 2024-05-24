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شركة توتال إنرجيز (رويترز)
شركة توتال إنرجيز (رويترز)
نفط وغاز

الرئيس التنفيذي لـ"توتال": "من الضروري الإنتاج في حقول نفطية جديدة"

انتقد الإرشادات الجديدة في توصيات وكالة الطاقة الدولية والتي تحظر جميع مشاريع النفط والغاز الجديدة

باريس - فرانس برس
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أكد الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز باتريك بويانيه، الجمعة، أنه "من الضروري الإنتاج في حقول نفطية جديدة"، وذلك خلال الاجتماع العام للمساهمين في مقر المجموعة في لا ديفانس، في مواجهة ضغوط المنظمات غير الحكومية.

وأعلن بويانيه "السؤال ليس متى سيبدأ الطلب على النفط بالتراجع بقدر ما هو متى سينخفض بأكثر من 4% سنويا".

وقال "في هذه المرحلة يستمر الطلب على النفط في النمو مع نمو سكان العالم".

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وحذر من آثار توجه معاكس قد يؤدي إلى زيادة في أسعار النفط، التي قد تصل إلى "مستويات عالية جدا وسرعان ما ستصبح غير محتملة بالنسبة لسكان البلدان الناشئة، ولكن أيضا بالنسبة لشعوب دولنا المتقدمة".

في الآونة الأخيرة انتقد الرئيس التنفيذي "الإرشادات الجديدة" في توصيات وكالة الطاقة الدولية، والتي تحظر جميع مشاريع النفط والغاز الجديدة.

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