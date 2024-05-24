النفط يستقر وسط مخاوف بشأن أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الطلب الموسمي

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استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ تقيم الأسواق أحدث تعليقات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة في ظل التضخم العنيد، في حين دعمت مؤشرات على تزايد الطلب الموسمي على الوقود في الولايات المتحدة الأسعار.

وبحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات إلى 81.41 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط سنتين إلى 76.89 دولار للبرميل.

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وأغلق الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتهما في عدة أشهر أمس الخميس، إذ أنهت العقود الآجلة لخام برنت تداولات أمس عند أضعف مستوياتها منذ فبراير/شباط، وسجلت العقود الآجلة للخام الأميركي أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

وتتجه العقود الآجلة لخام برنت نحو انخفاض أسبوعي بأكثر من 3%، كما تتجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط صوب خسارة 4% تقريبا هذا الاسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، إذ أدت قيود الاقتصاد الكلي المستمرة في الولايات المتحدة إلى استمرار حالة عدم اليقين.

وأظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن صناع السياسات يناقشون ما إذا كانت أسعار الفائدة الحالية مرتفعة بما يكفي لكبح جماح التضخم.

وقال بعض المسؤولين إنهم سيكونون على استعداد لزيادة تكاليف الاقتراض مرة أخرى إذا ارتفع التضخم. ومع ذلك، استبعد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وآخرون من متخذي القرار في تصريحات مختلفة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وفي الوقت نفسه، ساعد ارتفاع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة على استقرار الأسعار قبل عطلة نهاية الأسبوع التي تليها عطلة يوم الذكرى يوم الاثنين، والتي تعتبر بداية موسم السفر الصيفي بالسيارات في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء إن الطلب على البنزين وصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني. وقال محللون لدى إيه.إن.زد في مذكرة إن ذلك ساعد في دعم السوق إذ يمثل قائدو السيارات الأميركيون حوالي عشر الطلب العالمي على النفط، "ما يجعل موسم السفر القادم أحد ركائز انتعاش نمو الطلب العالمي".

وتترقب الأسواق اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، أوبك+، في الثاني من يونيو/حزيران لمناقشة ما إذا كان سيتم تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا.