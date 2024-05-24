أعضاء "أوبك+" يجتمعون عن بعد في 2 يونيو

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أرجأ تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، اجتماعه بشأن سياسة الإنتاج يوما واحدا إلى الثاني من يونيو/حزيران.

وقالت "أوبك"، اليوم الجمعة، إنه كان من المقرر عقد الاجتماع في فيينا في الأول من يونيو/حزيران، لكنه سيعقد عبر الإنترنت في اليوم التالي.

خبير للعربية: الطلب هو المحرك لتحالف "أوبك بلس" وليس الأسعار

وينفذ منتجو النفط في تحالف "أوبك+" خفضا طوعيا للإنتاج يبلغ حوالي 2.2 مليون برميل يوميا للنصف الأول من عام 2024، بقيادة السعودية التي تمدد خفضا طوعيا سابقا.

وتأتي هذه التخفيضات بالإضافة إلى خفض سابق تم الإعلان عنه منذ أواخر عام 2022 على عدة مراحل، ليصل إجمالي التخفيضات المُتعهد بها إلى نحو 5.86 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 5.7% تقريبا من الطلب العالمي اليومي وفقا لحسابات رويترز.

واستبعد قسم الأبحاث التابع لسيتي غروب - CITI RESEARCH" أن يعمّق تحالف "أوبك بلس" من حجم تخفيضات الإنتاج في الربع الثالث من العام الجاري.

أوضحت أن زيادة التخفيضات ستكون على الأرجح مفاجأة ذات أثر إيجابي، لكنها تبقى احتمالا ضعيفا من وجهة نظرها، حيث يبقى السيناريو الأرجح هو الحفاظ على التخفيضات الحالية للربع الثالث من العام.

وتوقعت أن يسجل متوسط خام برنت 86 دولارا في الربع الثاني من 2024، لكن المتوسط بالنسبة للنصف الثاني من العام يتجه نحو 70 دولارا ومتوسط 60 دولارا في 2025.