اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
أرامكو السعودية مناسبة
شعار أرامكو السعودية
أرامكو

صحيفة: "أرامكو" مهتمة بشراء حصة أقلية في وحدة "ريبسول" الإسبانية للطاقة المتجددة

"ريبسول" باعت قبل عامين 25% من وحدة أنشطة الطاقة المتجددة مقابل 905 ملايين يورو

مدريد - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

ذكرت صحيفة إكسبانشن، اليوم الجمعة نقلا عن مصادر في السوق لم تسمها أن شركة "أرامكو" السعودية مهتمة بشراء حصة أقلية في وحدة الطاقة المتجددة التابعة لشركة النفط الإسبانية "ريبسول".

وقالت الصحيفة إن "أرامكو" تواصلت مع شركة "ريبسول" لأنها مهتمة في الغالب بأصول الطاقة المتجددة للشركة الإسبانية في الولايات المتحدة لكن الصحيفة أشارت إلى أن الشركة السعودية العملاقة لم تقدم بعد عرضا رسميا.

"أرامكو" السعودية توقع 3 مذكرات تفاهم في مجال الطاقة مع شركات أميركية

وقالت أربعة مصادر لرويترز في وقت سابق هذا الشهر إن "ريبسول" بدأت محادثات لبيع حصة في أنشطتها للطاقة المتجددة، بعد أن تلقت عرضا غير مرغوب فيه من أحد المستثمرين وعينت سانتاندر كمستشار للبيع.

الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من 5 أشهر أسواق المال الذهب الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من 5 أشهر

وتتطلع الشركة الإسبانية لبيع حصة في وحدتها للطاقة المتجددة لجمع الأموال تساهم جزئيا في تمويل خطتها الاستراتيجية حتى عام 2027.

وقبل عامين، باعت "ريبسول" 25% من وحدة أنشطة الطاقة المتجددة إلى وحدة تابعة لبنك كريدي أغريكول الفرنسي وشركة إدارة الأصول السويسرية إنرجي إنفراستراكتشر بارتنرز مقابل 905 ملايين يورو (978.31 مليون دولار).

ولم ترد "أرامكو" ولا "ريبسول" بعد على طلبات للحصول على تعليق.

ووفقا لمذكرة بحثية نشرها بنك يو.بي.إس في أبريل/نيسان تقدر قيمة وحدة الطاقة المتجددة التابعة لـ "ريبسول" بنحو 5.9 مليار يورو (6.4 مليار دولار) بما يشمل الدين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
صيف ساخن في بريطانيا.. دعاية وانتخابات بعد مفاجأة سوناك صيف ساخن في بريطانيا.. دعاية وانتخابات بعد مفاجأة سوناك
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط