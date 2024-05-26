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ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة قرب اليونان - رويترز
ناقلة نفط إيرانية محتجزة قرب اليونان (أرشيف - رويترز)
نفط

إيران تقر خطة لرفع إنتاج النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً

دون الكشف عن جدول زمني لتحقيق الهدف

دبي - رويترز
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أقرت إيران خطة لرفع إنتاجها من النفط إلى أربعة ملايين برميل يومياً، بحسب تقرير وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، اليوم الأحد، غير أن التقرير لم يكشف عن أي جدول زمني.

وتنتج إيران أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الخام، كونها من المنتجين الرئيسيين داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

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وفي بداية الشهر الجاري، اتهمت واشنطن إيران بالالتفاف على العقوبات النفطية عبر ماليزيا، حيث أعلن مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة تعتبر زيادة إمكانيات إيران في نقل النفط تعتمد على الخدمات التي تقدم لها في ماليزيا، وأن هذا النفط ينقل من هناك إلى الصين بالقرب من مياه سنغافورة ومناطق أخرى.

وأفادت إذاعة "فردا" الأميركية الناطقة بالفارسية، أن مساعد وزير الخزانة الأميركي، بريان نيلسون، بدأ رحلة تستغرق يومين إلى ماليزيا وسنغافورة منذ أمس الاثنين، وذكر أن الغرض منها هو مواجهة إيرادات إيران وتمويل الفصائل الوكيلة.

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