"سوناطراك" توقع اتفاقا لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى سلوفينيا

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وقعت شركة سوناطراك الجزائرية اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية، اتفاقية مع الشركة السلوفينية جيوبلين لزيادة كميات الغاز الطبيعي المورد إلى سلوفينيا.

وقالت سوناطراك في بيان اطلعت عليه "العربية Business" إن الاتفاقية الموقعة تم التفاوض بشأنها في إطار عقد لشراء وبيع الغاز الطبيعي يربط بين الشركتين، بزيادة كميات الغاز الطبيعي التي يتم نقلها إلى سلوفينيا عبر خط أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا.

وأضافت أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة إضافية نحو تعزيز الروابط في قطاع الطاقة بين الجزائر وسلوفينيا.

ولم يفصح البيان عن الكمية التي تم الاتفاق على زيادتها أو وقت بدء تفعيل الاتفاق.

وذكرت سوناطراك أنها بموجب هذه الاتفاقية، تعزز موقعها في السوق السلوفينية، في ذات الوقت الذي تستجيب فيه للطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية.

وقالت إن هذا التعاون لا يعزز حضور الجزائر على الساحة الطاقوية الدولية، فحسب، بل يشهد أيضًا على التزامها بتوسيع مواضيع التعاون الاقتصادي الثنائي إلى مستوى أكثر تقدمًا.