مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
خط أنابيب
خط أنابيب (أرشيف)
نفط وغاز

خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا يبدأ بربط موريتانيا بالسنغال

تكلفة المشروع تقدر بـ25 مليار دولار

الرباط - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

ذكرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، أمس الاثنين، أن خط الأنابيب، المقرر أن يربط منتجي الغاز في غرب إفريقيا موريتانيا والسنغال بالمغرب سيمثل المرحلة الأولى في مشروع ربط أكبر بين المغرب ونيجيريا.

واتفق المغرب ونيجيريا على مد خط الأنابيب في 2016 بهدف تعزيز التكامل الإقليمي وأمن الطاقة، وإتاحة طريق لتصدير الغاز الإفريقي إلى أوروبا.

"السلحفاة العملاقة".. خطوات متسارعة لدخول موريتانيا نادي الغاز الدولي

 النفط يرتفع وسط توقعات إبقاء "أوبك+" لقيود الإنتاج وتراجع الدولار طاقة أسعار النفط  النفط يرتفع وسط توقعات إبقاء "أوبك+" لقيود الإنتاج وتراجع الدولار

وذكر المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن بالمغرب في وقت سابق من الشهر الجاري، أن قرار الاستثمار النهائي حيال خط الأنابيب من المتوقع اتخاذه العام المقبل.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع الذي تدعمه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) نحو 25 مليار دولار، وأن تصل طاقته إلى 30 مليار متر مكعب سنويا. ومن المقرر أن ينقسم إلى ثلاث مراحل، وأن يجري ربطه بالبنية التحتية القائمة.

وقالت الوزيرة لأعضاء البرلمان "المرحلة الأولى ستكون السنغال، موريتانيا والمغرب".

وأضافت "تم الانتهاء من معظم دراسات الجدوى والدراسات التصميمية الهندسية واشتغلنا على تحديد المسار الأمثل للأنبوب، ما تبقى هو مواصلة الدراسات التقييمية والميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي‭‭"‬‬.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إطلاق نار في محيط السفارة الأميركية بمنطقة عوكر في جبل لبنان إطلاق نار في محيط السفارة الأميركية بمنطقة عوكر في جبل لبنان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط