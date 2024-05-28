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نفط

مساهمو "هيس" يناقشون عرض استحواذ "شيفرون" بقيمة 53 مليار دولار

الاستحواذ يوسع عمليات الشركة الأميركية في أسرع مناطق النفط نموا في العالم

دبي - العربية.نت
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سيصوت المساهمون اليوم في شركة Hess التي تعمل في مجال استكشاف النفط والغاز، على عرض استحواذ من شركة الطاقة الأميركية العملاقة "شيفرون" بقيمة 53 مليار دولار.

ومن شأن استحواذ شركة شيفرون على شركة Hess أن يوسع عملياتها في منطقة من أسرع مناطق النفط نموا في العالم، وهي غويانا.

وفي أكتوبر 2023، عرضت "شيفرون" 171 دولارا لكل سهم من أسهم "هيس" Hess، ما يعني ضمنا علاوة قدرها حوالي 5% عن آخر إغلاق للسهم.

ومن المتوقع أن ينضم الرئيس التنفيذي لشركة "هيس"إلى مجلس إدارة شركة "شيفرون"بمجرد إغلاق الصفقة.

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