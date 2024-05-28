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محطة طاقة الرياح في مصر
محطة طاقة الرياح في مصر
الطاقة المتجددة

مصر تطلق محطة لإنتاج الطاقة من الرياح بخليج السويس بقدرة 252 ميغاواط

يضم 70 توربينة قدرة الواحدة 3.6 ميغاواط

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة الكهرباء المصرية إنه سيجري، اليوم الثلاثاء، افتتاح مشروع محطة طاقة رياح بخليج السويس بقدرة 252 ميغاواط.

وأضافت الوزارة في بيان أن المشروع يتضمن 70 توربينة قدرة الواحدة نحو 3.6 ميغاواط، فيما تبلغ الطاقة المتوقع إنتاجها سنويا نحو 1200 غيغاواط/ ساعة.

وقالت الوزارة إن المحطة ستحقق وفرا قدره 203 آلاف طن من النفط المكافئ سنويا، كما يبلغ إجمالي الحد من الانبعاثات حوالي 469 ألف طن سنويا من الكربون.

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وأضافت أن المشروع يموله الشركاء الأوروبيون للتنمية وهم بنك التعمير الألماني (كيه.إف.دبليو)، والوكالة الفرنسية للتنمية (إيه.إف.دي)، بنك الاستثمار الأوربي (إي.آي.بي)، والاتحاد الأوروبي، وذلك طبقا لاتفاق وقعته مصر معهم في 2013.

جدير بالذكر أنه تم البدء في تنفيذ المشروع بنهاية عام 2020 وتم إطلاق التيار فى أكتوبر 2023 وتم انتهاء اختبارات التشغيل وبدء التشغيل التجاري في ديسمبر الماضي.

وتستهدف مصر تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية وبخاصة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، لتصل بنسبة الطاقة الجديدة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030.

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