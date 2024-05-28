وزير النفط والغاز الليبي يستأنف مهام عمله بعد إيقاف لشهرين

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قالت وزارة النفط والغاز الليبية في بيان اليوم الثلاثاء، إن الوزير محمد عون باشر مهام عمله مرة أخرى بعد رفع الوقف الاحتياطي والذي دام لشهرين لدواعي التحقيق.

وصدر قرار بالوقف الاحتياطي لوزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس في مارس/آذار من قبل هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق فيما قالت إنه "لدواع ومقتضيات مصلحة التحقيق".

وذكرت الوزارة أن هيئة الرقابة الإدارية رفعت الوقف في 12 مايو/أيار بعد انتهاء التحقيق.

ولم تتمكن رويترز من التواصل مع الهيئة لطلب تعليق.

ونشرت وزارة النفط والغاز صورة لعون وهو جالس على مكتبه يتفقد ملفا قائلة إن الوزير "باشر مهامه هذا الصباح".

وتشرف هيئة الرقابة الإدارية على أداء الحكومة وتشمل صلاحياتها التدقيق في تعيينات المناصب العامة وتعزيز المساءلة العامة.