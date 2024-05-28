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موانئ أبوظبي
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طاقة

"موانئ أبوظبي" توقع مذكرة تفاهم لدراسة مشروع للميثانول الأخضر في مصر

وقعت المذكرة مع "ترانسمار" و"أوراسكوم كونستراكشون"

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركتي ترانسمار لشحن الحاويات وأوراسكوم كونستراكشون للإنشاء لدراسة مشروع لتخزين وتصدير الميثانول الأخضر في مصر وتوفير الوقود منخفض الكربون لاستخدامه في مجال النقل البحري.

وقالت المجموعة في بيان اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن الميثانول الأخضر وقود صناعي يمكن إنتاجه من الهيدروجين الأخضر بشكل متجدد وبدون انبعاثات ملوثة. كما يستخدم كوقود سائل منخفض الكربون، وكبديل جيد للوقود الأحفوري وخاصةً في المناطق التي يشكل فيها إزالة الكربون تحديا كبيرا.

وأضافت أنه مع وجود هذه المنشأة في المنطقة، سيتم تقديم حلول فعالة لتزويد السفن بالوقود وخاصة لمشغلي خطوط النقل البحري الرئيسية، الباحثين عن سفن تعمل بالميثانول الأخضر، كما يأتي ذلك تماشيا مع الاستراتيجية الشاملة لمجموعة موانئ أبوظبي لإزالة الكربون والتوسع في تخزين المواد السائبة والسائلة للطاقة النظيفة.

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وقالت المجموعة إن مصادر مطلعة في هذا المجال تتوقع أن أكثر من 100 سفينة تعمل بوقود الميثانول ستكون في الخدمة اعتبارا من عام 2024، وهو ما يمثل حوالي مليون طن من الطلب الإضافي على الميثانول.

ووفقا لتوقعات شركتي الاستشارات البحرية المستقلتين دروري وكلاركسون، فإن عدد السفن التي تعمل بوقود الميثانول سوف ينمو من 2% إلى 14% من حجم الأسطول العالمي وذلك بحسب الطلبات المقدمة سلفا.

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