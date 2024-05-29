الصين: الوقود غير الأحفوري سيشكل 20% من استهلاك الطاقة في 2025

1 دقيقة للقراءة

كشفت الصين، اليوم الأربعاء، أن الوقود غير الأحفوري سيشكل 20% من استهلاك الطاقة في 2025.

وقالت في بيان حكومي، إنها ستمنع تطبيق تعريفة تفضيلية على الصناعات ذات الاستهلاك العالي للطاقة.

وأكدت أنها ستشدد الرقابة على الطاقة الإنتاجية في صناعة مواد البناء.

وأضافت أنها تعتزم تقييد استهلاك الفحم والوقود.

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع نمو الاقتصاد الصيني 5% هذا العام بعد أداء "قوي" في الربع الأول من العام، ارتفاعا عن تقديراته السابقة التي كانت تشير إلى نمو 4.6%، لكنه توقع نموا أبطأ في السنوات المقبلة.

وأضاف الصندوق أنه عدل الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لعامي 2024 و2025 بزيادة 0.4 نقطة مئوية، لكنه حذر من تباطؤ النمو في الصين إلى 3.3% بحلول عام 2029 بسبب ارتفاع معدلات الشيخوخة وتباطؤ التوسع في الإنتاجية.

ويتوقع الصندوق الآن لثاني أكبر اقتصاد في العالم أن ينمو 5% في عام 2024 وأن يتباطأ النمو في عام 2025 إلى 4.5%.