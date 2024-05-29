"كيبك": مصفاة الزور" ترفع الطاقة التكريرية للكويت إلى 1.415 مليون برميل يوميا

دقيقتان للقراءة

قالت الرئيسة التنفيذية بالوكالة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) وضحة الخطيب اليوم الأربعاء إن مصفاة الزور تملك القدرة على إنتاج مشتقات نفطية عالية الجودة كوقود الطائرات والديزل والنفتا الكيمياوية وزيت الوقود منخفض الكبريت وتصدر هذه المنتجات إلى أكثر من 30 دولة في المنطقة والعالم.

وأضافت في كلمة مكتوبة خلال فعاليات تشغيل المصفاة بحضور أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن المصفاة تتسم بمرونة عالية في عمليات التكرير، إذ إنها مصممة لاستقبال النفوط الكويتية باختلاف وتفاوت مواصفاتها الأمر الذي يجعلها منفذا حيويا استراتيجيا لتصريف النفوط الثقيلة، فضلا عن تلبيتها لاحتياجات محطات توليد الكهرباء المحلية من زيت الوقود منخفض الكبريت اللازم لإنتاج الكهرباء.

وأضافت أن المصفاة تحتوي على أكبرِ مجمع لوحدات إزالة الكبريت من الزيت المتخلف من وحدة التقطير الجوي في العالم، وبهذا فإن المصفاة ترفع الطاقة التكريرية لمصافي الدولة من 800 ألف برميل يوميا إلى 1.415 مليون برميل يوميا.

ومصفاة الزور ضمن أكبر عشر مصافي تكرير عالمية، وتبلغ طاقتها التكريرية 615 ألف برميل يوميا من خام التصدير الكويتي الخفيف وتمثل 43.5% من إجمالي الطاقة التكريرية للبلاد. والجدير بالذكر أن مصفاة الزور تتكون من 3 مصافٍ مصغرة مستقلة صممت بمواصفات فنية عالية.

ووفقا لبيانات نشرتها كيبك، فإن الأسواق التي يتم تصدير منتجات المصفاة إليها تشمل السوق الآسيوية لدول اليابان والإمارات، وقطر، وسلطنة عمان، وسنغافورة، والصين، وباكستان، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، والأردن، والسعودية، والهند، وفيتنام، وتايلاند، وإندونيسياـ وكذلك السوق الإفريقية لدول مصر، وجيبوتي، وتنزانيا، وموزمبيق، وناميبيا، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، وكينيا.

كما تصدر المصفاة منتجاتها إلى هولندا وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا واليونان وإلى الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين.

وقال وزير النفط الكويتي عماد العتيقي خلال نفس الفعالية إنه بتدشينِ مصفاة الزور، تكون الطاقة التكريرية للبلاد بلغت 1.83 مليون برميل يوميا موزعة على 6 مصافٍ نفطية ثلاث منها داخل الكويت وهي مصافي ميناء الأحمدي، وميناء عبدالله، والزور، التي تنتج مجتمعة 1.415 مليون برميل يوميا، وثلاث خارجها، هي الدقم في سلطنة عمان، ونغي سون في فيتنام، وميلازو في إيطاليا، والتي تبلغُ حصةُ الكويت من إنتاجها الإجمالي نحو 415 ألف برميل يوميا.