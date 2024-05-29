الكويت تدشن التشغيل الكامل لمصفاة الزور

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
دشنت الكويت، يوم الأربعاء، التشغيل الكامل لمصفاة الزور النفطية التي استمر العمل فيها لسنوات، بتكلفة تخطت 16 مليار دولار.
قال وزير النفط الكويتي عماد العتيقي، اليوم الأربعاء، إن الطاقة التكريرية الإجمالية للكويت تبلغ حاليا 1.83 مليون برميل يوميا من الداخل والخارج.
وأضاف في بيان خاص بافتتاح مصفاة الزور أن الطاقة التكريرية للمصافي الداخلية تبلغ 1.415 مليون برميل يوميا والباقي لحصص الكويت في المصافي الخارجية.
المصافي الداخلية هي الأحمدي وميناء عبد الله والزور، والمصافي الخارجية هي مصفاة الدقم في سلطنة عمان ونغي سون في فيتنام وميلازو في إيطاليا.
كانت حكومة الكويت حذرت في برنامج عملها الجديد من أن البلد الغني بالنفط يواجه "تحديا استثنائيا خطيرا" في ظل تذبذب أسعار النفط واعتماد المالية العامة عليه كمصدر وحيد للدخل.
وأوضحت في البرنامج الذي حصلت "رويترز" على نسخة منه أن هذا التحدي يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية ويهدد أيضا بعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المحلية والدولية.
وتسعى الكويت، التي تعتمد حاليا على إيرادات النفط في تمويل 90% من ميزانيتها العامة، لتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على النفط كمصدر شبه وحيد للتمويل.
-
"طيران السلام" العمانية تسيّر رحلات مباشرة من مسقط إلى القاهرة 15 يونيو المقبل
بواقع 3 رحلات أسبوعية إلى مطار سفنكس الدولي
سياحة وسفر
-
طائرة أميركية من طراز بوينغ 737 تتعرض لحادث في مطار دالاس
تعرضت طائرة أميركية من طراز بوينغ 737 على مدرج مطار دالاس لحادث، حيث تحركت الطائرة ...
سياحة وسفر
-
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الصين بعد أداء قوي في الربع الأول
ضغوط الانكماش لا تزال تلوح في الأفق بشكل كبير
اقتصاد