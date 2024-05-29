الكويت تدشن التشغيل الكامل لمصفاة الزور

1 دقيقة للقراءة

دشنت الكويت، يوم الأربعاء، التشغيل الكامل لمصفاة الزور النفطية التي استمر العمل فيها لسنوات، بتكلفة تخطت 16 مليار دولار.

قال وزير النفط الكويتي عماد العتيقي، اليوم الأربعاء، إن الطاقة التكريرية الإجمالية للكويت تبلغ حاليا 1.83 مليون برميل يوميا من الداخل والخارج.

وأضاف في بيان خاص بافتتاح مصفاة الزور أن الطاقة التكريرية للمصافي الداخلية تبلغ 1.415 مليون برميل يوميا والباقي لحصص الكويت في المصافي الخارجية.

المصافي الداخلية هي الأحمدي وميناء عبد الله والزور، والمصافي الخارجية هي مصفاة الدقم في سلطنة عمان ونغي سون في فيتنام وميلازو في إيطاليا.

كانت حكومة الكويت حذرت في برنامج عملها الجديد من أن البلد الغني بالنفط يواجه "تحديا استثنائيا خطيرا" في ظل تذبذب أسعار النفط واعتماد المالية العامة عليه كمصدر وحيد للدخل.

وأوضحت في البرنامج الذي حصلت "رويترز" على نسخة منه أن هذا التحدي يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية ويهدد أيضا بعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المحلية والدولية.

وتسعى الكويت، التي تعتمد حاليا على إيرادات النفط في تمويل 90% من ميزانيتها العامة، لتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على النفط كمصدر شبه وحيد للتمويل.