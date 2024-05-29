مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
نفط وغاز

الكويت تدشن التشغيل الكامل لمصفاة الزور

أكد أن الطاقة التكريرية للمصافي الداخلية تبلغ 1.415 مليون برميل يوميا

الكويت - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

دشنت الكويت، يوم الأربعاء، التشغيل الكامل لمصفاة الزور النفطية التي استمر العمل فيها لسنوات، بتكلفة تخطت 16 مليار دولار.

قال وزير النفط الكويتي عماد العتيقي، اليوم الأربعاء، إن الطاقة التكريرية الإجمالية للكويت تبلغ حاليا 1.83 مليون برميل يوميا من الداخل والخارج.

وأضاف في بيان خاص بافتتاح مصفاة الزور أن الطاقة التكريرية للمصافي الداخلية تبلغ 1.415 مليون برميل يوميا والباقي لحصص الكويت في المصافي الخارجية.

المصافي الداخلية هي الأحمدي وميناء عبد الله والزور، والمصافي الخارجية هي مصفاة الدقم في سلطنة عمان ونغي سون في فيتنام وميلازو في إيطاليا.

محافظ "المركزي" المصري يدعو لحشد تمويل مستدام طويل الأجل لمواجهة التحديات في إفريقيا  اقتصاد المركزي المصري محافظ "المركزي" المصري يدعو لحشد تمويل مستدام طويل الأجل لمواجهة التحديات في إفريقيا 

كانت حكومة الكويت حذرت في برنامج عملها الجديد من أن البلد الغني بالنفط يواجه "تحديا استثنائيا خطيرا" في ظل تذبذب أسعار النفط واعتماد المالية العامة عليه كمصدر وحيد للدخل.

وأوضحت في البرنامج الذي حصلت "رويترز" على نسخة منه أن هذا التحدي يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية ويهدد أيضا بعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المحلية والدولية.

وتسعى الكويت، التي تعتمد حاليا على إيرادات النفط في تمويل 90% من ميزانيتها العامة، لتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على النفط كمصدر شبه وحيد للتمويل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط