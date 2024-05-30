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Chinese President Xi Jinping delivers a speech at the opening ceremony of the 10th ministerial meeting of the China-Arab States Cooperation Forum, at the Diaoyutai State Guesthouse in Beijing, China May 30, 2024. (Reuters)
الرئيس الصيني متحدثاً خلال افتتاح منتدى التعاون الصيني العربي- رويترز
طاقة

الرئيس الصيني: نسعى لتعميق التعاون في مجال الطاقة مع الدول العربية

الصين ستشارك في مشاريع طاقة متجددة في الدول العربية بقدرة 3 ملايين كيلووات

بكين - (أ ف ب)
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أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الخميس، أنه سيسعى لتعميق التعاون في مجال الطاقة مع الدول العربية، وذلك في افتتاح منتدى التعاون الصيني العربي في بكين.

وتعد الصين التي عززت علاقاتها مع القادة العرب في السنوات الأخيرة، مستوردا رئيسيا للنفط من دول المنطقة.

وأضاف شي في كلمته أمام المنتدى أن "الصين ستواصل تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الجانب العربي في مجالي النفط والغاز، ودمج أمن الإمدادات مع أمن الأسواق"، وفق ما ورد في بيان لوزارة الخارجية الصينية.

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أضاف شي أن "الصين جاهزة للعمل مع الجانب العربي في مجال البحث والتطوير لتكنولوجيا الطاقة الحديثة وإنتاج المعدات".

وتابع: "سندعم مشاركة شركات الطاقة والمؤسسات المالية الصينية في مشاريع الطاقة المتجددة في الدول العربية بقدرة إجمالية تفوق 3 ملايين كيلووات".

وفي أواخر عام 2022، قام شي بزيارة إلى السعودية لإجراء محادثات تناولت تعميق التعاون في مجال الطاقة.

وتستضيف بكين هذا الأسبوع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقادة عرب آخرين يشاركون في المنتدى الذي يتوقع أن تتصدر محادثاته الحرب بين إسرائيل وحماس.

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