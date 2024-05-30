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مخزونات أميركا من النفط مناسبة
مخزونات النفط الأميركية
نفط وغاز

انخفاض مخزونات النفط الأميركية وارتفاع البنزين ونواتج التقطير

صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع 611 ألف برميل يوميا

نيويورك - رويترز
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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الخميس إن مخزونات النفط الخام انخفضت في الولايات المتحدة، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام انخفضت 4.2 مليون برميل إلى 454.7 مليون في الأسبوع المنتهي في 24 مايو/أيار، وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن تنخفض 1.9 مليون برميل.

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وأردفت الإدارة قائلة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.8 مليون برميل خلال الأسبوع.

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وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع بنحو 601 ألف برميل يوميا.

وزاد معدل تشغيل المصافي بواقع 2.6% خلال الأسبوع.

وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين زادت بمليوني برميل خلال الأسبوع إلى 228.8 مليون مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز بأن تنخفض بنحو 400 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 2.5 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 119.3 مليون مقارنة بتوقعات بانخفاضها 100 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع 611 ألف برميل يوميا.

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