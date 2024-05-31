النفط يستقر قبل بيانات التضخم الأميركية واجتماع "أوبك+"

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استقرت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسط ترقب بين المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات على توقعات الطلب قبل اجتماع مجموعة أوبك+ يوم الأحد لاتخاذ قرار حول مستويات الإنتاج حتى العام المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا، أو 0.17%، إلى 82 دولارا للبرميل بحلول الساعة 09:08 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 سنتات، أو 0.05%، إلى 77.87 دولار.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس/آب عند 81.93 دولار للبرميل، بارتفاع 5 سنتات عن سعر التسوية السابق، وفقا لـ"رويترز".

وتتجه العقود الآجلة لخام برنت إلى تكبد خسارة شهرية بنحو 7% بعد هبوطها 2% في الجلسة السابقة بسبب زيادة مفاجئة في مخزونات الوقود الأميركية.

وقالت لوري لوجان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس إنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن الاحتمالات الصعودية للتضخم رغم التباطؤ في الفترة الماضية، محذرة من أن المركزي الأميركي يجب أن يكون مرنا وأن يُبقي "جميع الخيارات على الطاولة" بينما يراقب البيانات ويحدد كيفية الاستجابة.

وأضافت في فعالية "من المهم حقا ألا نلزم أنفسنا بأي مسار معين للسياسة النقدية... وأعتقد أنه من السابق لأوانه التفكير حقا في خفض أسعار الفائدة".

وقال يب جون رونج خبير الأسواق لدى آي.جي إن الأسواق تتوخى الحذر قبل بيانات رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة ستصدر اليوم الجمعة. ومن المقرر أيضا صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مؤشر مجلس الاحتياطي الفيدرالي المفضل لقياس التضخم، لشهر أبريل/نيسان في وقت لاحق من اليوم.

وتعرضت سوق النفط لضغوط في الأسابيع القليلة الماضية بسبب احتمال بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى الإضرار باستهلاك النفط الخام.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس الخميس أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 4.2 مليون برميل إلى 454.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 مايو/أيار، مقارنة مع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بسحب قدره 1.9 مليون برميل.

وفي الوقت نفسه ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة مقابل توقعات بأن الطلب سيكون أعلى قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة بسبب عطلة يوم الذكرى التي تشير إلى بداية موسم القيادة الصيفي. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن المخزونات ارتفعت مليوني برميل خلال الأسبوع إلى 228.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 400 ألف برميل. ​

ويعمل تحالف أوبك+ على صياغة اتفاق معقد من أجل التوافق عليه في اجتماعه القادم يوم الأحد من شأنه أن يسمح بتمديد بعض التخفيضات الحادة في إنتاج النفط حتى عام 2025، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على مناقشات أوبك+ أمس الخميس.

ويقدر الخفض الحالي في إنتاج أوبك+، الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية وحلفاء بينهم روسيا، بنحو 5.86 مليون برميل يوميا أي ما يعادل حوالي 5.7% من الطلب العالمي.