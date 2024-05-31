انخفاض سعر البيع الرسمي لخام عمان إلى 83.89 دولار للبرميل في يوليو
سعر البيع الرسمي للخام سينخفض في يوليو 5.41 دولار
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أظهرت حسابات رويترز اليوم الجمعة بناء على بيانات من بورصة دبي للطاقة أن سعر البيع الرسمي لخام عمان في يوليو/تموز سينخفض 5.41 دولار إلى 83.89 دولار للبرميل.
سعر البيع الرسمي للخام العماني لشهر يوليو/تموز هو متوسط التسويات اليومية في عمان عند الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش في مايو/أيار لعقد شهر أقرب استحقاق.
أما سعر البيع الرسمي لخام دبي، الذي تم تحديده بعلاوة 0.10 فوق سعر خام عمان في بورصة دبي للطاقة، فقد تم حسابه عند 83.99 دولار للبرميل.
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