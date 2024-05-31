مصادر: "أوبك+" تعمل على اتفاق معقد بشأن إنتاج النفط في 2024 و2025

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قالت ثلاثة مصادر مطلعة على مناقشات في "أوبك+" يوم الخميس إن المجموعة تعمل على اتفاق معقد من أجل التوافق عليه خلال اجتماعها يوم الأحد وسيكون من شأنه السماح للمجموعة بتمديد بعض تخفيضاتها الكبيرة لإنتاج النفط حتى 2025.

تنفذ أوبك+ سلسلة من التخفيضات منذ أواخر 2022 وسط ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة وغيرها من الدول غير الأعضاء، ومخاوف بشأن الطلب في الوقت الذي تتعامل فيه اقتصادات كبرى مع ارتفاع أسعار الفائدة.

مصادر: ارتفاع مخزونات النفط يعزز مبررات أوبك+ للإبقاء على التخفيضات الطوعية

وتخفض أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تقودها السعودية ودولا منتجة متحالفة معها تقودها روسيا، الإنتاج حاليا بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل حوالي 5.7% من الطلب العالمي.

وتشمل التخفيضات 3.66 مليون برميل يوميا من أعضاء أوبك+ سارية حتى نهاية 2024، وتخفيضات طوعية حجمها 2.2 مليون برميل يوميا لبعض الأعضاء سارية حتى نهاية يونيو حزيران.

ومن المقرر أن تبدأ أوبك+ سلسلة اجتماعات عن بعد في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش يوم الأحد.

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات يوم الخميس أن الاتفاق ربما يشمل تمديد جزء من التخفيضات البالغة 3.66 مليون برميل يوميا أو تمديدها بأكملها حتى 2025 أو تمديد جزء من الخفض الطوعي الحالي للإنتاج البالغ 2.2 مليون برميل يوميا أو تمديده بأكمله في الربع الثالث أو الربع الأخير من 2024.

ورجح مصدران من الثلاثة أن يكون تمديد جزء من التخفيضات حتى 2025 مشروطا بموافقة أوبك+ على أرقام الطاقة الإنتاجية الجديدة لكل من الأعضاء في وقت لاحق من العام الجاري.

وتحاول أوبك+ الاتفاق على أرقام جديدة للطاقة الإنتاجية للنفط للدول الأعضاء فيها بحلول نهاية 2024، وهي مسألة كانت تحدث توترا في الماضي لأن مستهدف إنتاج كل دولة يُحسب من طاقتها الإنتاجية الاسمية.

وقالت أمريتا سين الشريك المؤسس في مركز الأبحاث إنرجي أسبكتس "نتوقع أن أوبك+ ربما تعلن يوم الأحد إطار عمل لعام 2025 وكيفية التراجع عن جزء من التخفيضات".

والدول التي تنفذ خفضا طوعيا أكبر حجما من المتفق عليه مع التحالف الأوسع نطاقا هي الجزائر والعراق وقازاخستان والكويت وعمان وروسيا والسعودية والإمارات.

وربما يتزامن اجتماع أوبك+ مع طرح ثانوي لأسهم في شركة أرامكو السعودية عملاق النفط في البورصة السعودية، وهو ما سيكون تتويجا جهود مستمرة منذ أعوام لبيع جزء آخر من واحدة من أعلى الشركات قيمة في العالم بعد تسجيل طرحها العام الأولي غير المسبوق 29.4 مليار دولار في 2019.