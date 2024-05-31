"أدنوك" الإماراتية تعلن حصول "سوكار" الأذربيجانية على حصة 3% في امتياز بحري بأبوظبي

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قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم الجمعة، إنها أبرمت اتفاقية مع شركة النفط الوطنية في أذربيجان (سوكار)، تحصل بموجبها الأخيرة على حصة مشاركة نسبتها 3% في امتياز "صرب وأم اللولو" البحري في أبوظبي.

وذكرت الشركة الإماراتية في بيان أنه بعد هذه الاتفاقية ستكون حصة أدنوك 57% في الامتياز، مقابل 20% لشركة أو.إم.في النمساوية، و20% لشركة توتال الفرنسية للطاقة، و3% لسوكار.

ويستخدم كل من حقلي صرب وأم اللولو، الواقعين ضمن منطقة الامتياز، تقنية "مراقبة الآبار الذكية" التي تتيح تشغيل الآبار بمعدل مثالي لرفع الكفاءة التشغيلية، بحسب البيان، وفق وكالة أنباء العالم العربي.