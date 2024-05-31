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أرامكو السعودية تستحوذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان قو
مسؤولو شركتي أرامكو السعودية و"قو" باكستان
أرامكو

"أرامكو" السعودية تكمل الاستحواذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان

أكدت أن شركة "قو" تمتلك أكثر من 1200 محطة وقود للبيع بالتجزئة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الجمعة، عن إكمال الاستحواذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة ("قو").

وقالت الشركة في بيان، إن شركة (قو) تعمل في مجال الوقود ومواد التشحيم والمتاجر المتنوّعة في باكستان، وتمتلك أكثر من 1200 محطة وقود للبيع بالتجزئة.

وأضافت أن الاستحواذ الذي أُعلن عنه أول مرة في ديسمبر 2023 يمثّل أول استثمار لأرامكو السعودية في مجال البيع بالتجزئة في باكستان، كما يؤكد تنامي مكانة الشركة في مجال التجزئة في أسواق ذات قيمة عالية.

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وفي مارس الماضي، استحوذت أرامكو السعودية على حصة ملكية بنسبة 100% في شركة إسماكس للتوزيع (إس بي إي)، وهي شركة رائدة في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم المتنوعة في تشيلي.

وبهذه المناسبة، قال النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء، الأستاذ ياسر مفتي: " يُعد هذا الاستحواذ خطوة متقدمة في مسيرتنا التي تشهد تسارعًا كبيرًا للتوسّع عالميًا في مجال بيع الوقود بالتجزئة. ومن خلال شراكتنا الإستراتيجية مع شركة (قو)، نتطلع إلى توفير منتجات وخدمات أرامكو السعودية عالية الجودة لعملائنا في باكستان. كما يسعدنا أيضًا الترحيب بإضافة أخرى عالية المستوى إلى شبكتنا المتنامية من الشركاء العالميين، ونتطلع إلى الجمع بين مواردنا وخبراتنا لإطلاق فرص جديدة لازدهار علامة أرامكو التجارية في الخارج".

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