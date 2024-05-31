"أرامكو" و"سوناطراك" تخفضان سعر البيع الرسمي لمعظم منتجات غاز البترول المسال في يونيو

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قال متعاملون إن شركة النفط السعودية الحكومية أرامكو وشركة سوناطراك الجزائرية خفضتا أسعار البيع الرسمية لمعظم منتجات غاز البترول المسال لشهر يونيو/حزيران مقارنة بشهر مايو/أيار بسبب هبوط أسعار الخام وغاز البترول المسال عالميا.

وخفضت "سوناطراك" سعر البيع الرسمي للبروبان لشهر يونيو/حزيران 5 دولارات إلى 495 دولارا للطن، وسعر البيع الرسمي للبيوتان 65 دولارا إلى 425 دولارا للطن.

والبروبان والبيوتان نوعان من غاز البترول المسال ولهما نقطتا غليان مختلفتان.

ويستخدم غاز البترول المسال بشكل رئيسي كوقود للسيارات وفي التدفئة وكمادة أولية للبتروكيماويات الأخرى.

وأبقت أرامكو على سعر البيع الرسمي للبروبان لشهر يونيو/حزيران دون تغيير عند 580 دولارا للطن، بينما خفضت سعر البيع الرسمي للبيوتان 20 دولارا إلى 565 دولارا للطن.

وتستخدم أسعار "أرامكو" الرسمية لبيع غاز البترول المسال مرجعا لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، فيما تستخدم أسعار البيع الرسمية لـ "سوناطراك" لغاز البترول المسال معيارا لمنطقة البحر المتوسط ​​والبحر الأسود وتركيا.