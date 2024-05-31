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المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا
نفط وغاز

"المؤسسة الوطنية الليبية": حفر بئر جديدة بحقل الفيل بقدرة إنتاجية 5056 برميلاً يومياً

الطاقة الإنتاجية لحقل الفيل تبلغ 70 ألف برميل يومياً

دبي - العربية.نت
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قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الخميس، إن شركة مليته للنفط والغاز تمكنت من حفر بئر جديدة بحقل الفيل بقدرة إنتاجية تبلغ نحو 5056 برميلا يوميا.

تبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الفيل 70 ألف برميل يوميا، وتديره شركة مليتة للنفط والغاز وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، وفقا لـ "رويترز".

كان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فرحات بن قدارة، قال إن إنتاج البلاد من النفط سيتجاوز 1.5 مليون برميل يوميا بنهاية العام المقبل متوقعا أن يصل إلى مليوني برميل يوميا خلال ثلاث سنوات.

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