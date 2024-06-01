أسعار النفط تتكبد خسارة أسبوعية قبيل اجتماع "أوبك+"

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تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة وسجلت خسارة أسبوعية مع تركيز المستثمرين على اجتماع أوبك+ المقرر يوم الأحد لاتخاذ قرار حول مستويات الإنتاج في التحالف.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو/ تموز 24 سنتا أو 0.3%، إلى 81.62 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة تسليم أغسطس/ آب 77 سنتا أو 0.8% إلى 81.11 دولار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتا، أو 1.2%، إلى 76.99 دولار، وفق "رويترز".

وتراجع خام برنت على مدار الأسبوع 0.6% فيما سجل خسارة شهرية بنسبة 5.2%.

وخسر خام غرب تكساس 1% خلال الأسبوع، ونحو 5.3% في مايو.

وتترقب الأسواق اجتماع تحالف "أوبك+" المقرر عقده يوم الأحد، إذ قالت مصادر لـ"رويترز" إن تحالف أوبك+ يعمل على صياغة اتفاق معقد من شأنه أن يسمح بتمديد بعض التخفيضات الحادة في إنتاج النفط حتى عام 2025.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الجمعة أن إنتاج النفط الخام الأميركي ارتفع في مارس/ آذار إلى أعلى مستوى هذا العام، في حين انخفض إنتاج منتجات الوقود، وهو مؤشر للطلب، 0.4% إلى 19.9 مليون برميل يوميا.

وتعرضت سوق النفط لضغوط في الأسابيع القليلة الماضية بسبب احتمال بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول في الولايات المتحدة مما قد يؤدي إلى الإضرار باستهلاك النفط الخام.

وكان الخامان القياسيان يتجهان نحو أكبر انخفاض شهري لهما منذ ديسمبر/ كانون الأول بعد انخفاضهما في الجلسة السابقة بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات الوقود الأميركية.