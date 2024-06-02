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نفط روسيا

حريق في مصفاة نفط تابعة لـ"لوك أويل" بشمال غربي روسيا

الحريق اندلع بأحد الصهاريج في المصفاة

موسكو - رويترز
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نقلت وكالات أنباء عن سلطات محلية اليوم الأحد قولها إن حريقا اندلع في مصفاة لتكرير النفط مملوكة لشركة النفط الروسية الكبرى لوك أويل بالقرب من مدينة أوختا في جمهورية كومي، وهي منطقة في شمال غربي روسيا.

ونقلت الوكالات عن حكومة الإقليم قولها على تليغرام إن حريقا اندلع بأحد الصهاريج في المصفاة الواقعة على بعد أربعة كيلومترات من أوختا.

ولم ترد لوك أويل حتى الآن على طلب للتعليق، ولم يتضح بعد سبب الحريق.

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وعطلت ضربات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية نحو 14% من قدرة تكرير النفط في البلاد هذا العام، ورفعت أسعار الوقود المحلية، لكن كان لها تأثير ضئيل على إنتاج الكهرباء، بحسب تقرير لوكالة المخابرات الأميركية التابعة للبنتاغون.

وأدى فقدان بعض قدرات التكرير الروسية إلى ارتفاع الأسعار المحلية بنسبة 20% إلى 30% بحلول منتصف مارس/آذار، كما أدى إلى وقف الصادرات للتركيز على تلبية الطلب المحلي.

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