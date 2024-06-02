مجموعة أوبك+ تمدد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2025

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قررت مجموعة "أوبك+" تمديد تخفيضات الإنتاج حسب إعلان التعاون حتى نهاية 2025. وذكر بيان تلقى موقع "العربية Business" نسخة منه أنه تم الاتفاق على تمديد مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، اعتبارًا من 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025.

وتم تمديد مدة التقييم، الذي تجريه المصادر الثلاثة المستقلة، حتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2025، والاسترشاد بهذا التقييم في تحديد مستويات الإنتاج لعام 2026.

وأقرت المجموعة مستويات الإنتاج المستهدفة لعام 2025 عند 39.725 مليون برميل يوميا، قبل تطبيق أي تخفيضات طوعية تقررها الدول بصورة منفردة، مع زيادة الإنتاج المستهدف في الإمارات بواقع 300 ألف برميل يوميا إلى 3.519 مليون برميل يوميا.

وتم التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم من اللجنة الفنية المشتركة، والأمانة العامة لمنظمة أوبك، علماً بأن اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج ستُعقد كل شهرين.

وسيتم عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والمشاركة من خارجها كل ستة أشهر، وفقا لجدول انعقاد مؤتمر أوبك العادي، ومنح اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها، في أي وقت، للتعامل مع مستجدات السوق، متى ما رأت ذلك ضرورياً.

وذكر البيان "إعادة التأكيد على أن الالتزام بإعلان التعاون سيتم تقييمه وفقاً لمستوى الإنتاج، وباستخدام متوسط المصادر السبعة الإضافية المعتمدة، واستناداً إلى المنهجية المطبقة على الدول الأعضاء في منظمة "أوبك"، والتشديد على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل وآلية التعويض".

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لتحالف أوبك+ في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2024.

ويضم تحالف أوبك+ دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودولا أخرى من بينها روسيا، وسيقرر سياسة الإنتاج الخاصة به لبقية عام 2024 وربما العام المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة CMarkits يوسف الشمري، إن انعقاد الاجتماع في الرياض هو مبادرة سعودية، لاسيما بعد إعلان منظمة أوبك أن الاجتماع سينعقد عن بعد عبر الفيديو كونفرانس.

وأضاف الشمري في مقابلة مع "العربية Business"، أن مثل هذه التخفيضات تتضمن تخفيضات 8 دول منها السعودية.

وتخفض "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودولا منتجة متحالفة معها، الإنتاج حاليا بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل نحو 5.7% من الطلب العالمي.

وتشمل التخفيضات 3.66 مليون برميل يوميا من أعضاء "أوبك+" سارية حتى نهاية 2024، وتخفيضات طوعية حجمها 2.2 مليون برميل يوميا لبعض الأعضاء سارية حتى نهاية يونيو/حزيران.

وكان من المقرر أن ينتهي أجل التخفيضات الإضافية هذا الشهر.

والدول التي تنفذ خفضا طوعيا هي السعودية والإمارات والجزائر والعراق وقازاخستان والكويت وعُمان وروسيا .

وأجرت "أوبك+" سلسلة من التخفيضات منذ أواخر 2022 وسط زيادة في إنتاج الدول غير الأعضاء مثل الولايات المتحدة ومخاوف إزاء الطلب في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.