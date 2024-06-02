"أوكيو" العمانية توقع مذكرة لدراسة مشروع تزويد السيارات والطائرات بالوقود المستدام

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وقعت مجموعة شركات عالمية كبرى تضم أوكيو للطاقة البديلة - إحدى شركات مجموعة أوكيو - وشركة دتكو، وسوميتومو الشرق الأوسط، وأوتوموبيلي لامبورغيني، وإيرباص على مذكرة لإجراء دراسة مشتركة لمشروع التزويد بوقود السيارات والطائرات المستدام في سلطنة عُمان.

ويمثل هذا التحالف خطوة مهمّة حيث سيوفر رؤى لتنفيذ وتشغيل مشروعات الهيدروجين الأخضر، وسيساعد في التأسيس لصناعة الطاقة الخضراء في سلطنة عُمان.

وتعمل "أوكيو للطاقة البديلة" لتعزيز التحول في مجال الطاقة في سلطنة عُمان من خلال الحلول المبتكرة والممارسات المستدامة وتطوير تجارب لإثبات مفهوم إنتاج الوقود المستدام في سلطنة عُمان على نطاق تجريبي، ومدى إمكانية التوسع إلى الإنتاج التجاري في مراحل لاحقة وتقييم جدوى إقامة منشأة لإنتاج وقود السيارات الكهربائي ووقود الطيران الكهربائي المستدام في سلطنة عُمان، وتحديد المسار الأنسب لإنتاج الوقود الكهربائي من مصادر الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون المؤهلة في المنطقة، وفق وكالة الأنباء العمانية.

كما وقّعت أوكيو للطاقة البديلة وشركة تري إنيرجي سولوشنز (تي إي إس) على اتفاقية دراسة مشتركة لتقييم جدوى إقامة وحدة لإنتاج الغاز الطبيعي المستدام في سلطنة عُمان.وتعمل سلطنة عمان على تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر، و تهدف إلى إنتاج أكثر من مليون طن سنويًّا بحلول عام 2030.

ويعدّ الغاز الطبيعي المستدام من الجزيئات القائمة على الهيدروجين الأخضر، وهو مطابق كيميائيًّا للغاز الطبيعي الأحفوري المستخرج من باطن الأرض، ويتم إنتاجه عبر الجمع بين الهيدروجين الأخضر وثاني أكسيد الكربون في عملية تفاعل تعرف باسم تفاعل "ساباتيير".

وتتميز هذه العملية بإمكانية استغلال البنية الأساسية القائمة لعمليات الإسالة،وإعادة تحويل السائل إلى غاز، والنقل، والتخزين، مما يعني إمكانية التحول بسلاسة للاستخدام الصناعي، واستبدال الغاز الطبيعي التقليدي تدريجيًّا.

وبينت الرئيس التنفيذي لأوكيو للطاقة البديلة،نجلاء الجمالي، أن الشركة تمضي قُدمًا بالتحول في مجال الطاقة، من خلال تأسيس الشراكات، وابتكار الحلول، وتبني الممارسات المستدامة، حيث يبين هذا التعاون حرص الشركة على الابتكار والاستدامة والريادة في رسم مستقبل الطاقة، وإيجاد المزيد من الفرص في قطاع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وإمكانية توطينها في سلطنة عُمان.

أكد الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تري إنرجي سولوشنز (تي إي إس)،ماركو ألفيرا، على أهمية اتفاقية التعاون مع أوكيو للطاقة البديلة حيث ستعزز هذه الاتفاقية التزام الشركة بدفع عجلة التحول العالمي في قطاع الطاقة، وتُرسخ حضورها في الشرق الأوسط من خلال الاستفادة من خبرات أوكيو للطاقة البديلة.