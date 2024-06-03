خام برنت تحت عتبة 80 دولاراً لأول مرة منذ فبراير

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تحولت أسعار النفط إلى الانخفاض في تعاملات اليوم الاثنين، ليهبط خام برنت ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ فبراير بعد اجتماع "أوبك+" بعد أن أعلن التحالف أنه سيعيد رفع الإنتاج اعتبارا من أكتوبر.

وعند قرابة الساعة 14:25 بتوقيت غرينتش تراجع خام برنت بحر الشمال تسليم أغسطس 2.65% إلى 78.93 دولارا للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو نحو 2.68% إلى 74.79 دولارا.

وقال المحلل شركة بي في إم إنيرجي تاماس فارغا، إن هذا التراجع في الأسعار مرتبط باجتماع أوبك + أمس، مضيفا أن "السوق شعرت بخيبة لأن المجموعة تتخلى تدريجيا عن بعض قيود إنتاجها على الرغم من عدم وجود علامات ملموسة على تحسن الطلب".

ويخفض تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا الإنتاج حاليا بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل نحو 5.7% من الطلب العالمي.

وتشمل التخفيضات 3.66 مليون برميل يوميا كان من المقرر أن تنتهي بحلول نهاية عام 2024، وتخفيضات طوعية من ثماني دول أعضاء بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا تنتهي بحلول نهاية يونيو/حزيران من العام الحالي.

لكن التحالف وافق أمس الأحد على تمديد التخفيضات البالغة 3.66 مليون برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية 2025 وتمديد التخفيضات ‭ ‬الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2024.

وسيلغي "أوبك+" تدريجيا التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا على مدار عام بدءا من أكتوبر/تشرين الأول 2024 وحتى سبتمبر/أيلول 2025.

وتوقع محللون أن يمدد "أوبك+" التخفيضات الطوعية لبضعة أشهر بسبب انخفاض أسعار النفط وتباطؤ الطلب.

من جانبه، قال مدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقا، فيصل الفايق، إن تحالف "أوبك+" فاجأ أسواق النفط بتمديد خفض الإنتاج إلى 2025، فيما كانت الأسواق تتوقع التمديد حتى نهاية 2024، وكانت نظرتها قصيرة، إلا أن "أوبك+" وضع خطة طريق واضحة جدا إلى 2025.

وأضاف الفايق في مقابلة مع "العربية Business"، أن منتجي "أوبك+" وضعوا في الحسبان الاعتبارات الاقتصادية وانتظار انخفاض أسعار الفائدة وتسجيل نمو اقتصادي أكبر قبل تغيير استراتيجيتهم.

ولفت إلى التأثير الواضح والكبير لرفع أسعار الفائدة على أسواق السلع وفي مقدمتها النفط، ما تسبب في ضغط هبوطي كبير على الأسعار والاقتصاد العالمي نتيجة المخاوف من الضغوط التضخمية، ولذلك ربطت "أوبك+" استراتيجيتها بانخفاض أسعار الفائدة ومشاهدة أثر ذلك على النمو الاقتصادي.

وأوضح الفايق، أن التحالف قرر تمديد خفض الإنتاج بواقع 3.6 مليون برميل يوميا إلى نهاية 2025 وتمديد الخفض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يوميا إلى نهاية الربع الثالث من العام المقبل.