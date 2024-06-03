بعد قرار "أوبك+".. "كابيتال إيكونوميكس" ترفع توقعاتها لسعر خام برنت

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توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية أن يؤدي تمديد مجموعة أوبك+ لتخفيضات الإنتاج الطوعية لثلاثة أشهر إضافية إلى عجز كبير في السوق النفطية خلال الربع الثالث من العام مما دفعها لرفع توقعها لسعر خام برنت إلى 80 دولارا للبرميل بنهاية العام مقابل 75 دولارا في توقع سابق.

وأشارت المؤسسة التي مقرها لندن إلى أن قرار "أوبك+" أمس بتمديد تخفيضات طوعية قدرها 2.2 مليون برميل يوميا من النفط حتى نهاية سبتمبر/أيلول سيتزامن مع انتعاش للطلب على الخام خلال فصل الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ما قد يدفع أسعار النفط صوب 90 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام الجاري.

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كان تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، قرر أمس الأحد تمديد تخفيضات للإنتاج بمقدار 3.66 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام المقبل، في الوقت الذي قررت فيه ثماني دول من أعضاء التحالف تمديد تخفيضات طوعية فردية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثالث، وفق وكالة أنباء العالم العربي (AWP).

وأضافت "كابيتال إيكونوميكس" أن خطة الدول الثمانية لإلغاء جزء من الخفض الطوعي للإنتاج تدريجيا "حسب ظروف السوق" اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول تأتي متأخرة عن التوقعات الأصلية للمؤسسة بفصل كامل.

وذكرت أن قرار التحالف زيادة حصص الإنتاج المستهدفة خلال العام المقبل سيرفع إجمالي إنتاج دول التحالف بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا بنهاية 2025، من خلال رفع حصة الإمارات بمقدار 300 ألف برميل يوميا وإلغاء الخفض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يوميا.

وأشارت إلى أنها تتوقع في هذه المرحلة أن يدفع ذلك أسعار النفط للانخفاض في 2025، لكنها أضافت أن ذلك سيعتمد على منتجي النفط الآخرين، لا سيما الولايات المتحدة، ومستوى الطلب.

من ناحية أخرى، توقع بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس" أن يكون لقرار "أوبك+" التخلص من الخفض الطوعي تدريجيا بين الربع الأخير من 2024 والربع الثالث من 2025 تأثير نزولي على نطاق توقعاته لسعر برنت البالغ 75-90 دولارا للبرميل نظرا للارتفاع المفاجئ في المخزونات في الآونة الأخيرة.