"دويتشه بنك" يبقي على توقعه لسعر خام برنت عند 88 دولاراً في النصف الثاني من العام

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أبقى دويتشه بنك، اليوم الاثنين، على توقعاته لسعر خام برنت دون تغيير عند 83 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام الجاري، و88 دولارا في النصف الثاني من 2024.

وقال البنك في تقرير حول آفاق الاقتصاد العالمي، إن هذه التوقعات جرى وضعها قبل انعقاد الاجتماع الوزاري لأوبك بلس أمس الأحد، لكنه أشار إلى أنها تتماشى مع إجماع التقديرات بتمديد سياسة التحالف بشأن إنتاج النفط، والسماح بحد أدنى من مستويات الأساس الأعلى للإنتاج.

وأضاف البنك أنه يعتقد باستبعاد أن ترفع دول "أوبك بلس" الإنتاج حين يقترب برنت من 80 دولارا للبرميل بدلا من 90 دولارا للبرميل، وأن نضوج دورة شح المعروض يشير إلى احتمال ضعيف بإجراء تخفيضات إضافية.

وأضاف أنه بعد يونيو/ حزيران، فإنه يعتقد أن الضغط سيستمر لزيادة حصص الإمدادات، ولذلك السبب يرى البنك أن المخاطر المحيطة بالأسعار تميل إلى النزول.

كانت مجموعة أوبك بلس أعلنت، أمس الأحد، تمديد تخفيضات إنتاج النفط، التي كان من المقرر أن تنتهي في نهاية العام الجاري، حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025.

وتضم مجموعة أوبك بلس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا.