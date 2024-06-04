زيادة فترة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر ساعة إضافية اليوم

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قالت الحكومة المصرية إن فترة تخفيف أحمال الكهرباء ستزيد اليوم لساعة إضافية بالتزامن مع بعض إجراءات الصيانة.

وأعلنت وزارتا الكهرباء والبترول بمصر في بيان " أنه نظرا لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة إضافية".

وأوضحت أن الهدف من الإجراء هو الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

وكانت وزارة الكهرباء المصرية قد أعلنت في بداية العام الجاري عن زيادة أسعار الكهرباء وتغيير خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائي لتكون مقتصرة على ساعات النهار، ووافق مجلس الوزراء المصري في شهر فبراير الماضي على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان.