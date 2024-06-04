مسح: ارتفاع إنتاج "أوبك" النفطي في مايو بقيادة نيجيريا والعراق

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أظهر مسح أجرته وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط ارتفع في مايو/أيار، إذ طغت زيادة الصادرات من نيجيريا والعراق على أثر التخفيضات الطوعية للإمدادات من جانب بعض الأعضاء المتفق عليها في إطار تحالف "أوبك+" الأوسع.

وأظهر المسح الذي استند إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بالقطاع أن منظمة أوبك ضخت 26.63 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بزيادة 145 ألف برميل يوميا عن أبريل/نيسان.

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وتأتي الزيادة من العراق رغم تعهد ثاني أكبر منتج في أوبك، إلى جانب قازاخستان عضو أوبك+، بالتعويض عن الإفراط في الإنتاج في وقت سابق من خلال إجراء مزيد من التخفيضات في الأشهر المتبقية من عام 2024.

وأجرى عدد من أعضاء أوبك+، التي تضم أوبك وروسيا وحلفاء آخرين، تخفيضات جديدة في يناير/كانون الثاني لمواجهة الضعف الاقتصادي وزيادة الإمدادات من خارج المجموعة. وقرر المنتجون يوم الأحد الإبقاء على التخفيضات خلال الربع الثالث، بعد أن قاموا في وقت سابق بتمديدها حتى يونيو/حزيران.

وخلص المسح إلى أن العراق ونيجيريا زادا إنتاجهما بمقدار 50 ألف برميل يوميا، وكانت هناك زيادات أقل في السعودية والإمارات. والجزائر فقط هي التي خفضت الإنتاج نتيجة لصيانة حقول النفط.

ووجد المسح أن أوبك ضخت نحو 250 ألف برميل يوميا زيادة عن المستهدف الضمني للأعضاء التسعة المشمولين باتفاقات خفض الإمدادات، وضخ العراق الجزء الأكبر من الفائض.

ومن بين الدول التي لم يطلب منها خفض الإنتاج، زادت إيران وفنزويلا إنتاجهما قليلا. وتقترب معدلات ضخ إيران للنفط من أعلى مستوى في 5 سنوات الذي بلغته في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن سجلت واحدة من أكبر زيادات إنتاج أوبك في 2023 رغم استمرار العقوبات الأميركية.

ويهدف المسح الذي أجرته رويترز إلى تتبع الإمدادات في السوق ويستند إلى بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية وبيانات التدفقات من مجموعة بورصات لندن ومعلومات من الشركات التي تتتبع التدفقات، مثل بيترو لوجيستكس وكبلر، والمعلومات المقدمة من مصادر في شركات النفط وأوبك واستشاريين.