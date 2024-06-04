"قطر للطاقة" توقع اتفاقية لتزويد "إيديميتسو كوسان" اليابانية بالنفتا لمدة 10 أعوام

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أعلنت شركة قطر للطاقة اليوم الثلاثاء توقيع اتفاقية طويلة الأمد لتزويد شركة إيديميتسو كوسان اليابانية بما يصل مجموعه إلى ستة ملايين طن من النفتا يتم توريدها إلى اليابان على مدى 10 أعوام اعتبارا من الشهر المقبل.

وفي بيان صحافي للشركة، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي "سعيدون بتعزيز ما يقرب من خمسين عاما من الشراكة مع إيديميتسو، الشركة اليابانية الرائدة في مجال التكرير والبتروكيماويات، من خلال هذه الاتفاقية المهمة التي ستحقق فوائد كبيرة للجانبين".

ووفقا للبيان، فإن إيديميتسو كوسان المحدودة واحدة من أكبر شركات الطاقة والموارد في اليابان، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وتنتج الشركة الطاقة والموارد والمواد الحيوية للصناعة من خلال 64 مكتبا في 20 دولة ومنطقة حول العالم.