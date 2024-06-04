وزير النفط الكويتي: الأوضاع العالمية والفائدة تؤثران على وتيرة تعافي الأسواق

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قال وزير النفط الكويتي عماد العتيقي، اليوم الثلاثاء، إن الأوضاع الاقتصادية العالمية وأسعار الفائدة تؤثران في وتيره تعافي السوق النفطية، وتحددان معدلات العرض والطلب.

وقال العتيقي في بيان صحفي صادر عن وزارة النفط نقلته وكالة الأنباء الكويتية، إن الاجتماعات الوزارية لأوبك وأوبك+ المنعقدة يوم الأحد الماضي تأتي تعزيزا للجهود الاحترازية والاستباقية التي تبذلها أوبك بلس في إطار مساعيها لدعم استقرار السوق النفطية وتوازنها.

ورحب العتيقي بالنتائج الإيجابية للاجتماعات والتي من المؤمل أن تؤتي ثمرتها في تعافي وتوازن السوق النفطية، حيث شملت تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية حتى نهاية ديسمبر كانون الأول عام 2025.

ودعا الوزير الكويتي إلى الحيطة واليقظة والحذر عند مراجعة مستجدات الأسواق النفطية العالمية مشيرا إلى توافق دول أوبك بلس على الاستمرار في تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا والتي تم الإعلان عنها في نوفمبر تشرين الثاني عام 2023 إلى نهاية سبتمبر أيلول 2024.

وشدد على أن استراتيجية "أوبك بلس" تجاه السوق النفطية ستعتمد بشكل رئيسي على نمط مستجدات السوق النفطية.

وأفاد بأن قرار دولة الكويت بتمديد خفضها الطوعي البالغ 135ألف برميل يوميا لغاية سبتمبر أيلول 2024 بدلا من نهاية الربع الثاني من العام الجاري سيسهم في دعم السوق النفطية واستقرارها بالتنسيق والتعاون مع الدول المشاركة في أوبك بلس لافتا إلى استمرار إنتاج الكويت عند 2.413 مليون برميل يوميا.

وأشاد العتيقي باستراتيجية الدول الأعضاء المشاركة في الخفض الطوعي الإضافي تحت مظلة أوبك بلس في البدء بإعادة كمياته والذي تم تطبيقه من نوفمبر تشرين الثاني 2023 حيث سيكون وفق برنامج شهري متدرج يبدأ من أكتوبر تشرين الأول 2024 وينتهي باستكمال الكمية في سبتمبر/ أيلول 2025 ويكون مستوى الإنتاج لدولة الكويت في سبتمبر/ أيلول 2025 عند 2.548 مليون برميل يوميا "وهذا رهن ووفق تطورات السوق النفطية".

أكد أن التزام الدول الأعضاء في اتفاق إعلان التعاون بالتخفيضات والتخفيضات الطوعية بشكل متكامل يعد أمرا حيويا إذ يتماشى مع الهدف الجماعي لضمان استقرار السوق والتفاعل بشكل استباقي مع ديناميكيات الطلب العالمي على النفط.

ونوه بتعهد العراق وروسيا وكازاخستان في تحقيق الالتزام الكامل وإعادة تقديم خطتهم المحدثة للتعويض والخاصة بالتعويض عن زيادة في الإنتاج عن مستوى الإنتاج المطلوب منذ يناير /كانون الثاني من عام 2024 إلى الأمانة العامة لأوبك وذلك قبل نهاية يونيو حزيران الجاري حسبما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج.