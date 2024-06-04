"HSBC" يبقي على توقعه لخام برنت عند 82 دولاراً في 2024

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أبقى محللون لدى بنك "HSBC" على توقعاتهم لسعر خام القياس العالمي برنت دون تغيير عند 82 دولاراً للبرميل في 2024، على أن يسجل الخام سعر 80 دولاراً فقط في النصف الثاني من العام، ثم يتراجع إلى 76.5 دولار في 2025 وذلك عقب اجتماع أوبك+ الأحد.

وقال المحللون في تقرير بحثي إن الاتفاق الذي أبرمه تحالف أوبك+ يوم الأحد نجح في الحفاظ على تماسك المجموعة، وهو ليس بالأمر الهين بالنظر إلى الطلبات المتعارضة من الأعضاء، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

ويضم تحالف أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين من بينهم روسيا.

ووافقت أوبك+ على تمديد تخفيضات طوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا لمدة ثلاثة أشهر حتى سبتمبر/أيلول 2024.

وقال المحللون إن أوبك+ تتمتع بتاريخ حافل بمفاجأة السوق، وإن الأمر لم يختلف هذه المرة، إذ كشفت المجموعة عن خارطة طريق لبدء زيادة الإنتاج في 2025.

لكن المحللين قالوا إن كيفية قيام أوبك بالتخلي عن مجموعة التخفيضات المتعددة والمعقدة، التي تبلغ إجمالا 5.8 مليون برميل يوميا، أحد أكبر الأسئلة بالنسبة لسوق النفط، مضيفين أنه من وجهة نظرهم، فإن الاتفاق يوفر بعض الوضوح بشأن 19 شهرا مقبلة.

وأشار التقرير إلى أن النقاط الرئيسية لاتفاق أوبك+ في الثاني من يونيو/حزيران تشمل إلغاء التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا والتي تنفذها ثماني دول في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى سبتمبر/أيلول 2025، مع تحلي أوبك بالمرونة اعتمادا على ظروف السوق.

في الوقت ذاته، تضمن الاتفاق تمديد تخفيضات طوعية بواقع 1.66 مليون برمل يوميا وتخفيضات إجمالية بواقع مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2025. وقال المحللون إن ذلك لم يشكل مفاجأة، إذ أنهم توقعوا في وقت سابق استمرار سريان تلك التخفيضات حتى نهاية 2025 على الأقل بالنظر إلى النمو القوي في الإمدادات من خارج أوبك.