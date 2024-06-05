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حقل نفط تابع لشركة أرامكو السعودية (موقع الشركة)
حقل نفط تابع لشركة أرامكو السعودية (موقع الشركة)
أسعار النفط

السعودية تحدد سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في يوليو

بعلاوة 2.40 دولار فوق عمان/دبي

دبي - العربية.نت
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أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء أن السعودية حددت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لآسيا بعلاوة 2.40 دولار فوق متوسط ​​عمان/دبي لشهر يوليو/تموز.

ينطوي ذلك على خفض 50 سنتا للبرميل عن سعر البيع الرسمي لشهر يونيو/حزيران، وهو أول خفض في 5 أشهر ويتماشى إلى حد كبير مع توقعات السوق.

وتقلص سعر البيع الرسمي لخامات أخرى تباع إلى عملاء آسيويين بما يتراوح بين 40 و60 سنتا.

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وحددت شركة أرامكو عملاق النفط أيضا سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عند علاوة 3.10 دولار فوق خام برنت في بوصة إنتركونتننتال، وهو ارتفاع بدولار للبرميل عن يونيو/حزيران.

ورفعت سعر البيع الرسمي إلى شمال غرب أوروبا والبحر المتوسط دولار للبرميل على جميع الدرجات.

وحددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة في يوليو/تموز عند علاوة 4.75 دولار فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت دون تغيير عن يونيو/حزيران.

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