مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شركة أدنوك الإماراتية مناسبة
شركة أدنوك الإماراتية
أدنوك

"أدنوك" الإماراتية تحدد سعر بيع خام مربان في يوليو عند 83.93 دولار للبرميل

انخفاضا من 89.14 دولار ليونيو

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم الأربعاء، إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها القياسي مربان لشهر يوليو/ تموز عند 83.93 دولار للبرميل، انخفاضا من 89.14 دولار ليونيو/ حزيران، وفق "رويترز".

وواصلت أسعار النفط خسائرها في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهر تقرير زيادة في مخزونات الخام والوقود الأميركية، مما يزيد من المخاوف بشأن نمو الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 77.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش. كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا، أو 0.3%، إلى 73.07 دولار للبرميل.

"أدنوك" الإماراتية تعلن حصول "سوكار" الأذربيجانية على حصة 3% في امتياز بحري بأبوظبي طاقة أدنوك "أدنوك" الإماراتية تعلن حصول "سوكار" الأذربيجانية على حصة 3% في امتياز بحري بأبوظبي

وانخفض كلا العقدين نحو دولار في جلسة أمس الثلاثاء وقرابة ثلاثة دولارات للبرميل يوم الاثنين، تحت ضغط من إعلان تحالف أوبك+ خططا لزيادة الإمدادات اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول على الرغم من المؤشرات الأخيرة على ضعف نمو الطلب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
محاكمة هانتر بايدن تسلط الضوء على ارتباط عائلة الرئيس الأميركي بولاية ديلاوير محاكمة هانتر بايدن تسلط الضوء على ارتباط عائلة الرئيس الأميركي بولاية ديلاوير
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط