"أدنوك" الإماراتية تحدد سعر بيع خام مربان في يوليو عند 83.93 دولار للبرميل

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قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم الأربعاء، إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها القياسي مربان لشهر يوليو/ تموز عند 83.93 دولار للبرميل، انخفاضا من 89.14 دولار ليونيو/ حزيران، وفق "رويترز".

وواصلت أسعار النفط خسائرها في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهر تقرير زيادة في مخزونات الخام والوقود الأميركية، مما يزيد من المخاوف بشأن نمو الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 77.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش. كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا، أو 0.3%، إلى 73.07 دولار للبرميل.

وانخفض كلا العقدين نحو دولار في جلسة أمس الثلاثاء وقرابة ثلاثة دولارات للبرميل يوم الاثنين، تحت ضغط من إعلان تحالف أوبك+ خططا لزيادة الإمدادات اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول على الرغم من المؤشرات الأخيرة على ضعف نمو الطلب.