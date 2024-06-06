مصر ستطرح مناقصة لشراء نحو 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال

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قالت أربعة مصادر بقطاع الغاز لرويترز إن مصر تخطط لطرح مناقصة لشراء ما بين 15 و20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة خلال الصيف.

وذكر أحد المصادر أن من المتوقع طرح المناقصة في النصف الثاني من يونيو/ حزيران أو أوائل يوليو/ تموز لتغطية الطلب في فصل الصيف خلال الفترة من يوليو تموز وحتى أكتوبر /تشرين الأول.

وأضاف مصدر آخر أن المناقصة في انتظار تعيين وزير للطاقة بعدما أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق من الأسبوع بتشكيل حكومة جديدة وفق "رويترز".